LooksRare 今日价格

LooksRare (LOOKS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 23.98%。当前 LOOKS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LOOKS。

LooksRare 目前市值在 $ 215,342 排名第 #-，流通供应量为 992.98M LOOKS。过去 24 小时内，LOOKS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.1，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LOOKS 在过去一小时内波动了 +0.90%，过去7 天内波动了 +17.96%。过去一天，总交易量达到 $ 161.84。

LooksRare（LOOKS）市场信息

市值 $ 215.34K$ 215.34K $ 215.34K 成交量（24H） $ 161.84$ 161.84 $ 161.84 完全稀释市值 $ 216.87K$ 216.87K $ 216.87K 流通量 992.98M 992.98M 992.98M 总供应量 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453 992,975,247.2397453

LooksRare 的当前市值为 $ 215.34K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 161.84。LOOKS 的流通量为 992.98M，总供应量是 992975247.2397453，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 216.87K。