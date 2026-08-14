Lombard BTC 今日价格

Lombard BTC (LBTC) 今日实时价格为 $ 63,421，过去 24 小时内变化了 0.93%。当前 LBTC 兑 USD 的汇率为 $ 63,421 每 LBTC。

Lombard BTC 目前市值在 $ 650,157,672 排名第 #-，流通供应量为 10.25K LBTC。过去 24 小时内，LBTC 的交易价格在 $ 63,150（低点）和 $ 64,178（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 125,812，而历史最低价为 $ 52,119。

短期表现方面，LBTC 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 -1.75%。过去一天，总交易量达到 $ 1.04M。

Lombard BTC（LBTC）市场信息

市值 $ 650.16M$ 650.16M $ 650.16M 成交量（24H） $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 完全稀释市值 $ 650.16M$ 650.16M $ 650.16M 流通量 10.25K 10.25K 10.25K 总供应量 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

Lombard BTC 的当前市值为 $ 650.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.04M。LBTC 的流通量为 10.25K，总供应量是 10252.49201008，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 650.16M。