Lolik Staked FTN 价格 (STFTN)
今天 Lolik Staked FTN (STFTN) 的实时价格为 4.49 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STFTN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lolik Staked FTN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.04 USD
- Lolik Staked FTN 当天价格变化为 -0.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Lolik Staked FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.013980979741533。
在过去30天内，Lolik Staked FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.6423140350。
在过去60天内，Lolik Staked FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.8637509570。
在过去90天内，Lolik Staked FTN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.8050361835479414。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.013980979741533
|-0.31%
|30天
|$ +1.6423140350
|+36.58%
|60天
|$ +1.8637509570
|+41.51%
|90天
|$ +1.8050361835479414
|+67.23%
Lolik Staked FTN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.29%
-0.31%
-8.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The stFTN (liquid staked Fasttoken) is a BHRC20 token on Bahamut blockchain, which represents the liquid staked version of FTN - the native currency of Bahamut blockchain. The product is a liquid staking platform that offers staking services to users on Bahamut, and soon on Ethereum, and Polygon blockchains.
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|1 STFTN 兑换 AUD
A$7.184
|1 STFTN 兑换 GBP
￡3.592
|1 STFTN 兑换 EUR
€4.3104
|1 STFTN 兑换 USD
$4.49
|1 STFTN 兑换 MYR
RM19.9805
|1 STFTN 兑换 TRY
₺161.0114
|1 STFTN 兑换 JPY
¥694.4683
|1 STFTN 兑换 RUB
₽439.7057
|1 STFTN 兑换 INR
₹389.0136
|1 STFTN 兑换 IDR
Rp73,606.5456
|1 STFTN 兑换 PHP
₱262.3058
|1 STFTN 兑换 EGP
￡E.225.5327
|1 STFTN 兑换 BRL
R$26.3563
|1 STFTN 兑换 CAD
C$6.4656
|1 STFTN 兑换 BDT
৳547.6902
|1 STFTN 兑换 NGN
₦6,939.6991
|1 STFTN 兑换 UAH
₴187.6371
|1 STFTN 兑换 VES
Bs255.93
|1 STFTN 兑换 PKR
Rs1,252.0814
|1 STFTN 兑换 KZT
₸2,330.0406
|1 STFTN 兑换 THB
฿150.9538
|1 STFTN 兑换 TWD
NT$147.8108
|1 STFTN 兑换 CHF
Fr4.0859
|1 STFTN 兑换 HKD
HK$34.9771
|1 STFTN 兑换 MAD
.د.م45.0347