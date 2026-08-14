LokiCoin 今日价格

LokiCoin (LOKI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 LOKI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LOKI。

LokiCoin 目前市值在 $ 71,384 排名第 #-，流通供应量为 100.00M LOKI。过去 24 小时内，LOKI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00469673，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LOKI 在过去一小时内波动了 -0.16%，过去7 天内波动了 -15.21%。过去一天，总交易量达到 $ 108.40。

LokiCoin（LOKI）市场信息

市值 $ 71.38K$ 71.38K $ 71.38K 成交量（24H） $ 108.40$ 108.40 $ 108.40 完全稀释市值 $ 71.38K$ 71.38K $ 71.38K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

LokiCoin 的当前市值为 $ 71.38K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.40。LOKI 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 71.38K。