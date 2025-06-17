LogicNet 价格 (SN35)
今天 LogicNet (SN35) 的实时价格为 0.684395 USD。目前其市值为 $ 862.21K USD。SN35 兑换 USD 的价格为实时更新。
LogicNet 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- LogicNet 当天价格变化为 -10.58%
- 其循环供应量为 1.26M USD
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今天内，LogicNet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0810104440944251。
在过去30天内，LogicNet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，LogicNet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，LogicNet 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0810104440944251
|-10.58%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
LogicNet 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.37%
-10.58%
-2.35%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN35 兑换 VND
₫18,009.854425
|1 SN35 兑换 AUD
A$1.0402804
|1 SN35 兑换 GBP
￡0.49960835
|1 SN35 兑换 EUR
€0.5885797
|1 SN35 兑换 USD
$0.684395
|1 SN35 兑换 MYR
RM2.9018348
|1 SN35 兑换 TRY
₺26.9514751
|1 SN35 兑换 JPY
¥98.95667305
|1 SN35 兑换 RUB
₽53.656568
|1 SN35 兑换 INR
₹59.02906875
|1 SN35 兑换 IDR
Rp11,219.5883688
|1 SN35 兑换 KRW
₩933.68587875
|1 SN35 兑换 PHP
₱38.8325723
|1 SN35 兑换 EGP
￡E.34.29503345
|1 SN35 兑换 BRL
R$3.75732855
|1 SN35 兑换 CAD
C$0.92393325
|1 SN35 兑换 BDT
৳83.6604448
|1 SN35 兑换 NGN
₦1,057.79406805
|1 SN35 兑换 UAH
₴28.42292435
|1 SN35 兑换 VES
Bs69.80829
|1 SN35 兑换 PKR
Rs193.820664
|1 SN35 兑换 KZT
₸350.78665725
|1 SN35 兑换 THB
฿22.24968145
|1 SN35 兑换 TWD
NT$20.1759646
|1 SN35 兑换 AED
د.إ2.51172965
|1 SN35 兑换 CHF
Fr0.55435995
|1 SN35 兑换 HKD
HK$5.3656568
|1 SN35 兑换 MAD
.د.م6.2279945
|1 SN35 兑换 MXN
$12.95559735