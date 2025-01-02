Lodestar 价格 (LODE)
今天 Lodestar (LODE) 的实时价格为 0.01889253 USD。目前其市值为 $ 233.20K USD。LODE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lodestar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 86.90 USD
- Lodestar 当天价格变化为 +1.69%
- 其循环供应量为 12.33M USD
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今天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00031483。
在过去30天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0088218404。
在过去60天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062508769。
在过去90天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338542105020327。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031483
|+1.69%
|30天
|$ -0.0088218404
|-46.69%
|60天
|$ -0.0062508769
|-33.08%
|90天
|$ -0.0338542105020327
|-64.18%
Lodestar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.22%
+1.69%
-17.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.
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|1 LODE 兑换 AUD
A$0.030228048
|1 LODE 兑换 GBP
￡0.015114024
|1 LODE 兑换 EUR
€0.0183257541
|1 LODE 兑换 USD
$0.01889253
|1 LODE 兑换 MYR
RM0.0844496091
|1 LODE 兑换 TRY
₺0.6667173837
|1 LODE 兑换 JPY
¥2.9625376293
|1 LODE 兑换 RUB
₽2.09707083
|1 LODE 兑换 INR
₹1.6200344475
|1 LODE 兑换 IDR
Rp304.7181831459
|1 LODE 兑换 PHP
₱1.0953888894
|1 LODE 兑换 EGP
￡E.0.9591737481
|1 LODE 兑换 BRL
R$0.117133686
|1 LODE 兑换 CAD
C$0.0272052432
|1 LODE 兑换 BDT
৳2.257657335
|1 LODE 兑换 NGN
₦29.2001054427
|1 LODE 兑换 UAH
₴0.7955644383
|1 LODE 兑换 VES
Bs0.96351903
|1 LODE 兑换 PKR
Rs5.265348111
|1 LODE 兑换 KZT
₸9.9172557729
|1 LODE 兑换 THB
฿0.6476359284
|1 LODE 兑换 TWD
NT$0.6211863864
|1 LODE 兑换 CHF
Fr0.017003277
|1 LODE 兑换 HKD
HK$0.1467949581
|1 LODE 兑换 MAD
.د.م0.1910034783