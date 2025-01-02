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Lodestar 价格 (LODE)

USD

Lodestar (LODE) 实时价格图表

$0.01889253
$0.01889253$0.01889253
+1.60%(1D)

今天 Lodestar (LODE) 的价格

今天 Lodestar (LODE) 的实时价格为 0.01889253 USD。目前其市值为 $ 233.20K USD。LODE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lodestar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 86.90 USD
- Lodestar 当天价格变化为 +1.69%
- 其循环供应量为 12.33M USD

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Lodestar (LODE) 价格表现 USD

今天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00031483
在过去30天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0088218404
在过去60天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0062508769
在过去90天内，Lodestar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338542105020327

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00031483+1.69%
30天$ -0.0088218404-46.69%
60天$ -0.0062508769-33.08%
90天$ -0.0338542105020327-64.18%

Lodestar (LODE) 价格分析

Lodestar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01829768
$ 0.01829768$ 0.01829768

$ 0.01903056
$ 0.01903056$ 0.01903056

$ 2.56
$ 2.56$ 2.56

+0.22%

+1.69%

-17.84%

Lodestar (LODE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 233.20K
$ 233.20K$ 233.20K

$ 86.90
$ 86.90$ 86.90

12.33M
12.33M 12.33M

什么是Lodestar (LODE)

The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.

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Lodestar (LODE) 资源

官网

大家还在问：关于 Lodestar (LODE) 的其他问题

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LODE 兑换为当地货币

1 LODE 兑换 AUD
A$0.030228048
1 LODE 兑换 GBP
0.015114024
1 LODE 兑换 EUR
0.0183257541
1 LODE 兑换 USD
$0.01889253
1 LODE 兑换 MYR
RM0.0844496091
1 LODE 兑换 TRY
0.6667173837
1 LODE 兑换 JPY
¥2.9625376293
1 LODE 兑换 RUB
2.09707083
1 LODE 兑换 INR
1.6200344475
1 LODE 兑换 IDR
Rp304.7181831459
1 LODE 兑换 PHP
1.0953888894
1 LODE 兑换 EGP
￡E.0.9591737481
1 LODE 兑换 BRL
R$0.117133686
1 LODE 兑换 CAD
C$0.0272052432
1 LODE 兑换 BDT
2.257657335
1 LODE 兑换 NGN
29.2001054427
1 LODE 兑换 UAH
0.7955644383
1 LODE 兑换 VES
Bs0.96351903
1 LODE 兑换 PKR
Rs5.265348111
1 LODE 兑换 KZT
9.9172557729
1 LODE 兑换 THB
฿0.6476359284
1 LODE 兑换 TWD
NT$0.6211863864
1 LODE 兑换 CHF
Fr0.017003277
1 LODE 兑换 HKD
HK$0.1467949581
1 LODE 兑换 MAD
.د.م0.1910034783