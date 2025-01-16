Lock In on Base 价格 ($LOCKIN)
今天 Lock In on Base ($LOCKIN) 的实时价格为 0.00971095 USD。目前其市值为 $ 9.71M USD。$LOCKIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lock In on Base 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.02K USD
- Lock In on Base 当天价格变化为 +3.78%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Lock In on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00035341。
在过去30天内，Lock In on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Lock In on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Lock In on Base 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00035341
|+3.78%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Lock In on Base 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+3.78%
-3.85%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Meme Token launched on base. A token which piggy backs off the momentum of the huge online movement around letting go of all distractions and locking in. Lock in is more than a movement. It's betting the whole house on what you are doing and not leaving a slight choice for failure. It means to go and make you're dreams become true even though everyone tells you you are crazy. Lock in or clock in
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|1 $LOCKIN 兑换 AUD
A$0.0156346295
|1 $LOCKIN 兑换 GBP
￡0.0078658695
|1 $LOCKIN 兑换 EUR
€0.0094196215
|1 $LOCKIN 兑换 USD
$0.00971095
|1 $LOCKIN 兑换 MYR
RM0.043699275
|1 $LOCKIN 兑换 TRY
₺0.344156068
|1 $LOCKIN 兑换 JPY
¥1.5130631195
|1 $LOCKIN 兑换 RUB
₽0.9978001125
|1 $LOCKIN 兑换 INR
₹0.840385613
|1 $LOCKIN 兑换 IDR
Rp159.195876168
|1 $LOCKIN 兑换 PHP
₱0.568479013
|1 $LOCKIN 兑换 EGP
￡E.0.488849223
|1 $LOCKIN 兑换 BRL
R$0.0583628095
|1 $LOCKIN 兑换 CAD
C$0.0138866585
|1 $LOCKIN 兑换 BDT
৳1.174636512
|1 $LOCKIN 兑换 NGN
₦15.10246944
|1 $LOCKIN 兑换 UAH
₴0.408636776
|1 $LOCKIN 兑换 VES
Bs0.5243913
|1 $LOCKIN 兑换 PKR
Rs2.705664889
|1 $LOCKIN 兑换 KZT
₸5.127187381
|1 $LOCKIN 兑换 THB
฿0.335804651
|1 $LOCKIN 兑换 TWD
NT$0.3195873645
|1 $LOCKIN 兑换 CHF
Fr0.0088369645
|1 $LOCKIN 兑换 HKD
HK$0.075551191
|1 $LOCKIN 兑换 MAD
.د.م0.097692157