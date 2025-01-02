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LocalCoinSwap 价格 (LCS)

USD

LocalCoinSwap (LCS) 实时价格图表

$0.200048
$0.200048$0.200048
+19.20%(1D)

今天 LocalCoinSwap (LCS) 的价格

今天 LocalCoinSwap (LCS) 的实时价格为 0.200048 USD。目前其市值为 $ 7.65M USD。LCS 兑换 USD 的价格为实时更新。
LocalCoinSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.77K USD
- LocalCoinSwap 当天价格变化为 +19.21%
- 其循环供应量为 38.25M USD

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LocalCoinSwap (LCS) 价格表现 USD

今天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03223265
在过去30天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0186898444
在过去60天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1435419217
在过去90天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03223265+19.21%
30天$ -0.0186898444-9.34%
60天$ +0.1435419217+71.75%
90天$ 0--

LocalCoinSwap (LCS) 价格分析

LocalCoinSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.166859
$ 0.166859$ 0.166859

$ 0.200081
$ 0.200081$ 0.200081

$ 0.490867
$ 0.490867$ 0.490867

+0.83%

+19.21%

-4.84%

LocalCoinSwap (LCS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

$ 7.77K
$ 7.77K$ 7.77K

38.25M
38.25M 38.25M

什么是LocalCoinSwap (LCS)

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

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LocalCoinSwap (LCS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 LocalCoinSwap (LCS) 的其他问题

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LCS 兑换为当地货币

1 LCS 兑换 AUD
A$0.3200768
1 LCS 兑换 GBP
0.1600384
1 LCS 兑换 EUR
0.19204608
1 LCS 兑换 USD
$0.200048
1 LCS 兑换 MYR
RM0.89421456
1 LCS 兑换 TRY
7.06369488
1 LCS 兑换 JPY
¥31.457548
1 LCS 兑换 RUB
22.30335152
1 LCS 兑换 INR
17.14611408
1 LCS 兑换 IDR
Rp3,226.58019344
1 LCS 兑换 PHP
11.59078112
1 LCS 兑换 EGP
￡E.10.15443648
1 LCS 兑换 BRL
R$1.23629664
1 LCS 兑换 CAD
C$0.28806912
1 LCS 兑换 BDT
23.905736
1 LCS 兑换 NGN
309.67030304
1 LCS 兑换 UAH
8.41401888
1 LCS 兑换 VES
Bs10.202448
1 LCS 兑换 PKR
Rs55.7233704
1 LCS 兑换 KZT
105.01119664
1 LCS 兑换 THB
฿6.85764544
1 LCS 兑换 TWD
NT$6.57757824
1 LCS 兑换 CHF
Fr0.1800432
1 LCS 兑换 HKD
HK$1.55437296
1 LCS 兑换 MAD
.د.م2.0204848