LocalCoinSwap 价格 (LCS)
今天 LocalCoinSwap (LCS) 的实时价格为 0.200048 USD。目前其市值为 $ 7.65M USD。LCS 兑换 USD 的价格为实时更新。
LocalCoinSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.77K USD
- LocalCoinSwap 当天价格变化为 +19.21%
- 其循环供应量为 38.25M USD
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今天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03223265。
在过去30天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0186898444。
在过去60天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1435419217。
在过去90天内，LocalCoinSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.03223265
|+19.21%
|30天
|$ -0.0186898444
|-9.34%
|60天
|$ +0.1435419217
|+71.75%
|90天
|$ 0
|--
LocalCoinSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.83%
+19.21%
-4.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.
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|1 LCS 兑换 AUD
A$0.3200768
|1 LCS 兑换 GBP
￡0.1600384
|1 LCS 兑换 EUR
€0.19204608
|1 LCS 兑换 USD
$0.200048
|1 LCS 兑换 MYR
RM0.89421456
|1 LCS 兑换 TRY
₺7.06369488
|1 LCS 兑换 JPY
¥31.457548
|1 LCS 兑换 RUB
₽22.30335152
|1 LCS 兑换 INR
₹17.14611408
|1 LCS 兑换 IDR
Rp3,226.58019344
|1 LCS 兑换 PHP
₱11.59078112
|1 LCS 兑换 EGP
￡E.10.15443648
|1 LCS 兑换 BRL
R$1.23629664
|1 LCS 兑换 CAD
C$0.28806912
|1 LCS 兑换 BDT
৳23.905736
|1 LCS 兑换 NGN
₦309.67030304
|1 LCS 兑换 UAH
₴8.41401888
|1 LCS 兑换 VES
Bs10.202448
|1 LCS 兑换 PKR
Rs55.7233704
|1 LCS 兑换 KZT
₸105.01119664
|1 LCS 兑换 THB
฿6.85764544
|1 LCS 兑换 TWD
NT$6.57757824
|1 LCS 兑换 CHF
Fr0.1800432
|1 LCS 兑换 HKD
HK$1.55437296
|1 LCS 兑换 MAD
.د.م2.0204848