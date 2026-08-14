Lobstar 今日价格

Lobstar (LOBSTAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 LOBSTAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LOBSTAR。

Lobstar 目前市值在 $ 86,040 排名第 #-，流通供应量为 999.69M LOBSTAR。过去 24 小时内，LOBSTAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01025885，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LOBSTAR 在过去一小时内波动了 -0.93%，过去7 天内波动了 -4.22%。过去一天，总交易量达到 --。

Lobstar（LOBSTAR）市场信息

市值 $ 86.04K$ 86.04K $ 86.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 86.04K$ 86.04K $ 86.04K 流通量 999.69M 999.69M 999.69M 总供应量 999,689,258.263436 999,689,258.263436 999,689,258.263436

Lobstar 的当前市值为 $ 86.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LOBSTAR 的流通量为 999.69M，总供应量是 999689258.263436，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.04K。