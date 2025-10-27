LNKD Networks（LNKD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.00017024
24H最高价 $ 0.00017445
历史最高 $ 0.00024966
最低价 $ 0.00015014
涨跌幅（1H） +2.08%
涨跌幅（1D） +1.07%
漲跌幅（7D） -8.21%

LNKD Networks（LNKD）当前实时价格为 $0.00017538。过去 24 小时内，LNKD 的交易价格在 $ 0.00017024 至 $ 0.00017445 之间波动，市场活跃度显著。LNKD 的历史最高价为 $ 0.00024966，历史最低价为 $ 0.00015014。

从短期表现来看，LNKD 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.08%，过去 24 小时内变动为 +1.07%，过去 7 天内累计变动为 -8.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LNKD Networks（LNKD）市场信息

市值 $ 67.92K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 174.39K
流通量 389.47M
总供应量 1,000,000,000.0

LNKD Networks 的当前市值为 $ 67.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LNKD 的流通量为 389.47M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 174.39K。