LNDRY 价格 (LNDRY)
今天 LNDRY (LNDRY) 的实时价格为 0.02174241 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LNDRY 兑换 USD 的价格为实时更新。
LNDRY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 344.24 USD
- LNDRY 当天价格变化为 -1.55%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，LNDRY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00034373442082608。
在过去30天内，LNDRY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0061162355。
在过去60天内，LNDRY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0047871285。
在过去90天内，LNDRY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.029445420708015775。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00034373442082608
|-1.55%
|30天
|$ -0.0061162355
|-28.13%
|60天
|$ +0.0047871285
|+22.02%
|90天
|$ -0.029445420708015775
|-57.52%
LNDRY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.32%
-1.55%
+13.61%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
LNDRY is the privacy shield for your Ethereum transactions. Engineered as a unique Telegram bot, it mixes your transactions with others, erasing the direct path to your wallet. But it's more than a mixer — it's a community. LNDRY rewards its users with a share of the revenue, aligning privacy with mutual benefit. Our edge? Low fees and high privacy.
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|1 LNDRY 兑换 AUD
A$0.0350052801
|1 LNDRY 兑换 GBP
￡0.0178287762
|1 LNDRY 兑换 EUR
€0.0210901377
|1 LNDRY 兑换 USD
$0.02174241
|1 LNDRY 兑换 MYR
RM0.097840845
|1 LNDRY 兑换 TRY
₺0.7703335863
|1 LNDRY 兑换 JPY
¥3.3976864107
|1 LNDRY 兑换 RUB
₽2.2283796009
|1 LNDRY 兑换 INR
₹1.8824578578
|1 LNDRY 兑换 IDR
Rp356.4328937904
|1 LNDRY 兑换 PHP
₱1.2730181055
|1 LNDRY 兑换 EGP
￡E.1.095817464
|1 LNDRY 兑换 BRL
R$0.132628701
|1 LNDRY 兑换 CAD
C$0.0313090704
|1 LNDRY 兑换 BDT
৳2.641702815
|1 LNDRY 兑换 NGN
₦33.8666300883
|1 LNDRY 兑换 UAH
₴0.9155728851
|1 LNDRY 兑换 VES
Bs1.17409014
|1 LNDRY 兑换 PKR
Rs6.0613490598
|1 LNDRY 兑换 KZT
₸11.5404363798
|1 LNDRY 兑换 THB
฿0.7477214799
|1 LNDRY 兑换 TWD
NT$0.7151078649
|1 LNDRY 兑换 CHF
Fr0.0197855931
|1 LNDRY 兑换 HKD
HK$0.1691559498
|1 LNDRY 兑换 MAD
.د.م0.2182937964