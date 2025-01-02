lmeow 价格 (LMEOW)
今天 lmeow (LMEOW) 的实时价格为 0.03101235 USD。目前其市值为 $ 31.00M USD。LMEOW 兑换 USD 的价格为实时更新。
lmeow 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 321.63K USD
- lmeow 当天价格变化为 +24.43%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，lmeow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00608853。
在过去30天内，lmeow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0073821084。
在过去60天内，lmeow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0440278549。
在过去90天内，lmeow 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.011097334558356007。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00608853
|+24.43%
|30天
|$ -0.0073821084
|-23.80%
|60天
|$ +0.0440278549
|+141.97%
|90天
|$ +0.011097334558356007
|+55.72%
lmeow 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.49%
+24.43%
+7.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
lmeow is a GCR inspired meme token on the Ethereum Blockchain that aims to pilot cat meme tokens. Originated by one of the most influential crypto Twitter personalities, @GCRClassic, lmeow sees to fulfill his prophecy. In a World led by Dog Coins, change the trend with lmeow. Less woof, more meow.
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|1 LMEOW 兑换 AUD
A$0.04961976
|1 LMEOW 兑换 GBP
￡0.02480988
|1 LMEOW 兑换 EUR
€0.029771856
|1 LMEOW 兑换 USD
$0.03101235
|1 LMEOW 兑换 MYR
RM0.1386252045
|1 LMEOW 兑换 TRY
₺1.0950460785
|1 LMEOW 兑换 JPY
¥4.8766920375
|1 LMEOW 兑换 RUB
₽3.4575669015
|1 LMEOW 兑换 INR
₹2.6580685185
|1 LMEOW 兑换 IDR
Rp500.1991235205
|1 LMEOW 兑换 PHP
₱1.796855559
|1 LMEOW 兑换 EGP
￡E.1.574186886
|1 LMEOW 兑换 BRL
R$0.191656323
|1 LMEOW 兑换 CAD
C$0.044657784
|1 LMEOW 兑换 BDT
৳3.705975825
|1 LMEOW 兑换 NGN
₦48.006497553
|1 LMEOW 兑换 UAH
₴1.304379441
|1 LMEOW 兑换 VES
Bs1.58162985
|1 LMEOW 兑换 PKR
Rs8.6384900925
|1 LMEOW 兑换 KZT
₸16.2793128855
|1 LMEOW 兑换 THB
฿1.063103358
|1 LMEOW 兑换 TWD
NT$1.019686068
|1 LMEOW 兑换 CHF
Fr0.027911115
|1 LMEOW 兑换 HKD
HK$0.2409659595
|1 LMEOW 兑换 MAD
.د.م0.313224735