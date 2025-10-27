Live Ai（LAU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03325659 24H最低价 $ 0.03357219 24H最高价 历史最高 $ 1.32 最低价 $ 0.03325659 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） -26.58%

Live Ai（LAU）当前实时价格为 $0.03334148。过去 24 小时内，LAU 的交易价格在 $ 0.03325659 至 $ 0.03357219 之间波动，市场活跃度显著。LAU 的历史最高价为 $ 1.32，历史最低价为 $ 0.03325659。

从短期表现来看，LAU 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 -26.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Live Ai（LAU）市场信息

市值 $ 33.34K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 33.34K 流通量 1.00M 总供应量 1,000,000.0

Live Ai 的当前市值为 $ 33.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LAU 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.34K。