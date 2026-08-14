Live Action Roleplay 今日价格

Live Action Roleplay (LARP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 13,03%。当前 LARP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LARP。

Live Action Roleplay 目前市值在 $ 768.105 排名第 #-，流通供应量为 999,89M LARP。过去 24 小时内，LARP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00168736，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LARP 在过去一小时内波动了 +1,18%，过去7 天内波动了 -35,34%。过去一天，总交易量达到 $ 241,83K。

Live Action Roleplay（LARP）市场信息

市值 $ 768,11K$ 768,11K $ 768,11K 成交量（24H） $ 241,83K$ 241,83K $ 241,83K 完全稀释市值 $ 768,11K$ 768,11K $ 768,11K 流通量 999,89M 999,89M 999,89M 总供应量 999.888.763,078837 999.888.763,078837 999.888.763,078837

Live Action Roleplay 的当前市值为 $ 768,11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 241,83K。LARP 的流通量为 999,89M，总供应量是 999888763.078837，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 768,11K。