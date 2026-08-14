Little John 今日价格

Little John (JOHN) 今日实时价格为 $ 0.01719516，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 JOHN 兑 USD 的汇率为 $ 0.01719516 每 JOHN。

Little John 目前市值在 $ 17,195,155 排名第 #-，流通供应量为 1.00B JOHN。过去 24 小时内，JOHN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03086909，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JOHN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 167.50M。

Little John（JOHN）市场信息

市值 $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M 成交量（24H） $ 167.50M$ 167.50M $ 167.50M 完全稀释市值 $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Little John 的当前市值为 $ 17.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 167.50M。JOHN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.20M。