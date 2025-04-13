Little Dragon 价格 (1ON8)
今天 Little Dragon (1ON8) 的实时价格为 0.00702898 USD。目前其市值为 $ 62.41K USD。1ON8 兑换 USD 的价格为实时更新。
Little Dragon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Little Dragon 当天价格变化为 -12.21%
- 其循环供应量为 8.89M USD
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今天内，Little Dragon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000977912755408752。
在过去30天内，Little Dragon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0034843504。
在过去60天内，Little Dragon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026379972。
在过去90天内，Little Dragon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.010215933661904938。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000977912755408752
|-12.21%
|30天
|$ +0.0034843504
|+49.57%
|60天
|$ -0.0026379972
|-37.53%
|90天
|$ -0.010215933661904938
|-59.24%
Little Dragon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.52%
-12.21%
+6.53%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$1On8 it the first Gamified Accelerator on Bitcoin.
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|1 1ON8 兑换 VND
₫180.23007618
|1 1ON8 兑换 AUD
A$0.0111760782
|1 1ON8 兑换 GBP
￡0.0053420248
|1 1ON8 兑换 EUR
€0.0061855024
|1 1ON8 兑换 USD
$0.00702898
|1 1ON8 兑换 MYR
RM0.0310680916
|1 1ON8 兑换 TRY
₺0.2675229788
|1 1ON8 兑换 JPY
¥1.0087289198
|1 1ON8 兑换 RUB
₽0.5846705564
|1 1ON8 兑换 INR
₹0.6042111208
|1 1ON8 兑换 IDR
Rp117.1496198068
|1 1ON8 兑换 KRW
₩9.984314641
|1 1ON8 兑换 PHP
₱0.4019170764
|1 1ON8 兑换 EGP
￡E.0.3604460944
|1 1ON8 兑换 BRL
R$0.0411898228
|1 1ON8 兑换 CAD
C$0.0096999924
|1 1ON8 兑换 BDT
৳0.852263825
|1 1ON8 兑换 NGN
₦11.1748129836
|1 1ON8 兑换 UAH
₴0.2903671638
|1 1ON8 兑换 VES
Bs0.49905758
|1 1ON8 兑换 PKR
Rs1.9666383142
|1 1ON8 兑换 KZT
₸3.6249855656
|1 1ON8 兑换 THB
฿0.2352599606
|1 1ON8 兑换 TWD
NT$0.2275280826
|1 1ON8 兑换 AED
د.إ0.0257963566
|1 1ON8 兑换 CHF
Fr0.0056934738
|1 1ON8 兑换 HKD
HK$0.054474595
|1 1ON8 兑换 MAD
.د.م0.0652289344
|1 1ON8 兑换 MXN
$0.142688294