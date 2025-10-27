Little Buck（LITTLEBUCK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001584 24H最低价 $ 0.00001675 24H最高价 历史最高 $ 0.00029831 最低价 $ 0.00001433 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +5.02% 漲跌幅（7D） -0.31%

Little Buck（LITTLEBUCK）当前实时价格为 $0.00001673。过去 24 小时内，LITTLEBUCK 的交易价格在 $ 0.00001584 至 $ 0.00001675 之间波动，市场活跃度显著。LITTLEBUCK 的历史最高价为 $ 0.00029831，历史最低价为 $ 0.00001433。

从短期表现来看，LITTLEBUCK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +5.02%，过去 7 天内累计变动为 -0.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Little Buck（LITTLEBUCK）市场信息

市值 $ 16.72K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 16.72K 流通量 999.65M 总供应量 999,653,386.89122

Little Buck 的当前市值为 $ 16.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LITTLEBUCK 的流通量为 999.65M，总供应量是 999653386.89122，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.72K。