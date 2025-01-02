今天 Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) 的价格

今天 Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) 的实时价格为 0.0 USD。目前其市值为 $ 81.13K USD。LAB-V2 兑换 USD 的价格为实时更新。

Little Angry Bunny v2 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 65.39 USD

- Little Angry Bunny v2 当天价格变化为 -0.05%

- 其循环供应量为 450,774,334,853.16T USD

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