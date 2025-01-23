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LITE 价格 (LITE)

USD

LITE (LITE) 实时价格图表

$0.00436271
$0.00436271$0.00436271
+4.60%(1D)

今天 LITE (LITE) 的价格

今天 LITE (LITE) 的实时价格为 0.00436271 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LITE 兑换 USD 的价格为实时更新。
LITE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 947.32 USD
- LITE 当天价格变化为 +4.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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LITE (LITE) 价格表现 USD

今天内，LITE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00019435
在过去30天内，LITE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006342189
在过去60天内，LITE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005882420
在过去90天内，LITE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001505194127376538

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00019435+4.66%
30天$ -0.0006342189-14.53%
60天$ +0.0005882420+13.48%
90天$ -0.001505194127376538-25.65%

LITE (LITE) 价格分析

LITE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00361684
$ 0.00361684$ 0.00361684

$ 0.00436413
$ 0.00436413$ 0.00436413

$ 0.080071
$ 0.080071$ 0.080071

+9.89%

+4.66%

+13.23%

LITE (LITE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 947.32
$ 947.32$ 947.32

0.00
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什么是LITE (LITE)

LITE token is the first LTC-20 token based on Litecoin. LTC-20 is a new token standard developed based on the ordinals protocol. It is a new method to facilitate the issuance and transfer of tokens by writing a text on Satoshi.

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LITE (LITE) 资源

官网

大家还在问：关于 LITE (LITE) 的其他问题

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LITE 兑换为当地货币

1 LITE 兑换 AUD
A$0.0069367089
1 LITE 兑换 GBP
0.0035337951
1 LITE 兑换 EUR
0.0041882016
1 LITE 兑换 USD
$0.00436271
1 LITE 兑换 MYR
RM0.0193704324
1 LITE 兑换 TRY
0.1555306115
1 LITE 兑换 JPY
¥0.6836802841
1 LITE 兑换 RUB
0.4329989675
1 LITE 兑换 INR
0.3770253982
1 LITE 兑换 IDR
Rp70.3662804713
1 LITE 兑换 PHP
0.2556111789
1 LITE 兑换 EGP
￡E.0.2195315672
1 LITE 兑换 BRL
R$0.0259144974
1 LITE 兑换 CAD
C$0.0062386753
1 LITE 兑换 BDT
0.5320761116
1 LITE 兑换 NGN
6.7954879773
1 LITE 兑换 UAH
0.18323382
1 LITE 兑换 VES
Bs0.23994905
1 LITE 兑换 PKR
Rs1.2162362938
1 LITE 兑换 KZT
2.273408181
1 LITE 兑换 THB
฿0.1481140045
1 LITE 兑换 TWD
NT$0.1427478712
1 LITE 兑换 CHF
Fr0.003926439
1 LITE 兑换 HKD
HK$0.0339418838
1 LITE 兑换 MAD
.د.م0.0435398458