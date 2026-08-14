LITAS 今日价格

LITAS (LITAS) 今日实时价格为 $ 0.00553659，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 LITAS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00553659 每 LITAS。

LITAS 目前市值在 $ 61,168 排名第 #-，流通供应量为 11.05M LITAS。过去 24 小时内，LITAS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.8234，而历史最低价为 $ 0.00549597。

短期表现方面，LITAS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -45.25%。过去一天，总交易量达到 $ 202.62。

LITAS（LITAS）市场信息

市值 $ 61.17K$ 61.17K $ 61.17K 成交量（24H） $ 202.62$ 202.62 $ 202.62 完全稀释市值 $ 553.66K$ 553.66K $ 553.66K 流通量 11.05M 11.05M 11.05M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

LITAS 的当前市值为 $ 61.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 202.62。LITAS 的流通量为 11.05M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 553.66K。