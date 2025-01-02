Liquity USD 价格 (LUSD)
今天 Liquity USD (LUSD) 的实时价格为 1.001 USD。目前其市值为 $ 61.54M USD。LUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Liquity USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 838.85K USD
- Liquity USD 当天价格变化为 +0.21%
- 其循环供应量为 61.52M USD
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今天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00210789。
在过去30天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0056061005。
在过去60天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0040964924。
在过去90天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019588914063954。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00210789
|+0.21%
|30天
|$ +0.0056061005
|+0.56%
|60天
|$ +0.0040964924
|+0.41%
|90天
|$ +0.0019588914063954
|+0.20%
Liquity USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.22%
+0.21%
+0.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.
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|1 LUSD 兑换 AUD
A$1.6016
|1 LUSD 兑换 GBP
￡0.8008
|1 LUSD 兑换 EUR
€0.96096
|1 LUSD 兑换 USD
$1.001
|1 LUSD 兑换 MYR
RM4.47447
|1 LUSD 兑换 TRY
₺35.34531
|1 LUSD 兑换 JPY
¥157.40725
|1 LUSD 兑换 RUB
₽111.60149
|1 LUSD 兑换 INR
₹85.79571
|1 LUSD 兑换 IDR
Rp16,145.15903
|1 LUSD 兑换 PHP
₱57.99794
|1 LUSD 兑换 EGP
￡E.50.81076
|1 LUSD 兑换 BRL
R$6.18618
|1 LUSD 兑换 CAD
C$1.44144
|1 LUSD 兑换 BDT
৳119.6195
|1 LUSD 兑换 NGN
₦1,549.52798
|1 LUSD 兑换 UAH
₴42.10206
|1 LUSD 兑换 VES
Bs51.051
|1 LUSD 兑换 PKR
Rs278.82855
|1 LUSD 兑换 KZT
₸525.45493
|1 LUSD 兑换 THB
฿34.31428
|1 LUSD 兑换 TWD
NT$32.91288
|1 LUSD 兑换 CHF
Fr0.9009
|1 LUSD 兑换 HKD
HK$7.77777
|1 LUSD 兑换 MAD
.د.م10.1101