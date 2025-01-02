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Liquity USD 价格 (LUSD)

USD

Liquity USD (LUSD) 实时价格图表

$1.001
$1.001$1.001
+0.20%(1D)

今天 Liquity USD (LUSD) 的价格

今天 Liquity USD (LUSD) 的实时价格为 1.001 USD。目前其市值为 $ 61.54M USD。LUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Liquity USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 838.85K USD
- Liquity USD 当天价格变化为 +0.21%
- 其循环供应量为 61.52M USD

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Liquity USD (LUSD) 价格表现 USD

今天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00210789
在过去30天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0056061005
在过去60天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0040964924
在过去90天内，Liquity USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019588914063954

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00210789+0.21%
30天$ +0.0056061005+0.56%
60天$ +0.0040964924+0.41%
90天$ +0.0019588914063954+0.20%

Liquity USD (LUSD) 价格分析

Liquity USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.995997
$ 0.995997$ 0.995997

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

+0.22%

+0.21%

+0.39%

Liquity USD (LUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 61.54M
$ 61.54M$ 61.54M

$ 838.85K
$ 838.85K$ 838.85K

61.52M
61.52M 61.52M

什么是Liquity USD (LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

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Liquity USD (LUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 Liquity USD (LUSD) 的其他问题

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LUSD 兑换为当地货币

1 LUSD 兑换 AUD
A$1.6016
1 LUSD 兑换 GBP
0.8008
1 LUSD 兑换 EUR
0.96096
1 LUSD 兑换 USD
$1.001
1 LUSD 兑换 MYR
RM4.47447
1 LUSD 兑换 TRY
35.34531
1 LUSD 兑换 JPY
¥157.40725
1 LUSD 兑换 RUB
111.60149
1 LUSD 兑换 INR
85.79571
1 LUSD 兑换 IDR
Rp16,145.15903
1 LUSD 兑换 PHP
57.99794
1 LUSD 兑换 EGP
￡E.50.81076
1 LUSD 兑换 BRL
R$6.18618
1 LUSD 兑换 CAD
C$1.44144
1 LUSD 兑换 BDT
119.6195
1 LUSD 兑换 NGN
1,549.52798
1 LUSD 兑换 UAH
42.10206
1 LUSD 兑换 VES
Bs51.051
1 LUSD 兑换 PKR
Rs278.82855
1 LUSD 兑换 KZT
525.45493
1 LUSD 兑换 THB
฿34.31428
1 LUSD 兑换 TWD
NT$32.91288
1 LUSD 兑换 CHF
Fr0.9009
1 LUSD 兑换 HKD
HK$7.77777
1 LUSD 兑换 MAD
.د.م10.1101