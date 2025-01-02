Liquina 价格 (LQNA)
今天 Liquina (LQNA) 的实时价格为 15.11 USD。目前其市值为 $ 16.14M USD。LQNA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Liquina 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.44M USD
- Liquina 当天价格变化为 +15.04%
- 其循环供应量为 1.07M USD
在获取 MEXC 上从 LQNA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 LQNA 价格信息的首选平台。
今天内，Liquina 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.98。
在过去30天内，Liquina 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +210.4167664190。
在过去60天内，Liquina 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Liquina 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +1.98
|+15.04%
|30天
|$ +210.4167664190
|+1,392.57%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Liquina 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.15%
+15.04%
+18.44%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 LQNA 兑换 AUD
A$24.176
|1 LQNA 兑换 GBP
￡12.088
|1 LQNA 兑换 EUR
€14.5056
|1 LQNA 兑换 USD
$15.11
|1 LQNA 兑换 MYR
RM67.5417
|1 LQNA 兑换 TRY
₺533.5341
|1 LQNA 兑换 JPY
¥2,376.0475
|1 LQNA 兑换 RUB
₽1,684.6139
|1 LQNA 兑换 INR
₹1,295.0781
|1 LQNA 兑换 IDR
Rp243,709.6433
|1 LQNA 兑换 PHP
₱875.4734
|1 LQNA 兑换 EGP
￡E.766.9836
|1 LQNA 兑换 BRL
R$93.3798
|1 LQNA 兑换 CAD
C$21.7584
|1 LQNA 兑换 BDT
৳1,805.645
|1 LQNA 兑换 NGN
₦23,389.9778
|1 LQNA 兑换 UAH
₴635.5266
|1 LQNA 兑换 VES
Bs770.61
|1 LQNA 兑换 PKR
Rs4,208.8905
|1 LQNA 兑换 KZT
₸7,931.6923
|1 LQNA 兑换 THB
฿517.9708
|1 LQNA 兑换 TWD
NT$496.8168
|1 LQNA 兑换 CHF
Fr13.599
|1 LQNA 兑换 HKD
HK$117.4047
|1 LQNA 兑换 MAD
.د.م152.611