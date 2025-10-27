LiquiHub（LIQUI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 最低价 $ 0.00856599$ 0.00856599 $ 0.00856599 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.02% 漲跌幅（7D） -0.02%

LiquiHub（LIQUI）当前实时价格为 $0.00905129。过去 24 小时内，LIQUI 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。LIQUI 的历史最高价为 $ 0.236031，历史最低价为 $ 0.00856599。

从短期表现来看，LIQUI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LiquiHub（LIQUI）市场信息

市值 $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K 流通量 903.50K 903.50K 903.50K 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

LiquiHub 的当前市值为 $ 8.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIQUI 的流通量为 903.50K，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.05K。