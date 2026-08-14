LiquiFy Dao 今日价格

LiquiFy Dao (LIQUIFY) 今日实时价格为 $ 0.00450188，过去 24 小时内变化了 0.11%。当前 LIQUIFY 兑 USD 的汇率为 $ 0.00450188 每 LIQUIFY。

LiquiFy Dao 目前市值在 $ 4,501,868 排名第 #-，流通供应量为 1.00B LIQUIFY。过去 24 小时内，LIQUIFY 的交易价格在 $ 0.00450023（低点）和 $ 0.00450803（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00453624，而历史最低价为 $ 0.00450023。

短期表现方面，LIQUIFY 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -0.06%。过去一天，总交易量达到 $ 61.52K。

LiquiFy Dao（LIQUIFY）市场信息

市值 $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M 成交量（24H） $ 61.52K$ 61.52K $ 61.52K 完全稀释市值 $ 4.50M$ 4.50M $ 4.50M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LiquiFy Dao 的当前市值为 $ 4.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.52K。LIQUIFY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.50M。