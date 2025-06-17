今天 Liquidity Provisioning (SN106) 的价格

今天 Liquidity Provisioning (SN106) 的实时价格为 2.14 USD。目前其市值为 $ 242.85K USD。SN106 兑换 USD 的价格为实时更新。

Liquidity Provisioning 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 -- USD

- Liquidity Provisioning 当天价格变化为 -11.75%

- 其循环供应量为 113.68K USD

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