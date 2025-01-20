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Liquid Staking Dot 价格 (LDOT)

USD

Liquid Staking Dot (LDOT) 实时价格图表

$1.11
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-1.50%(1D)

今天 Liquid Staking Dot (LDOT) 的价格

今天 Liquid Staking Dot (LDOT) 的实时价格为 1.11 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LDOT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Liquid Staking Dot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 174.91K USD
- Liquid Staking Dot 当天价格变化为 -1.53%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Liquid Staking Dot (LDOT) 价格表现 USD

今天内，Liquid Staking Dot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01736215688149
在过去30天内，Liquid Staking Dot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0297374550
在过去60天内，Liquid Staking Dot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2775815850
在过去90天内，Liquid Staking Dot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4202699909097089

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01736215688149-1.53%
30天$ -0.0297374550-2.67%
60天$ +0.2775815850+25.01%
90天$ +0.4202699909097089+60.93%

Liquid Staking Dot (LDOT) 价格分析

Liquid Staking Dot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.058
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$ 1.18
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$ 1.77
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+0.95%

-1.53%

+2.06%

Liquid Staking Dot (LDOT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 174.91K
$ 174.91K$ 174.91K

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什么是Liquid Staking Dot (LDOT)

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Liquid Staking Dot (LDOT) 资源

官网

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LDOT 兑换为当地货币

1 LDOT 兑换 AUD
A$1.7871
1 LDOT 兑换 GBP
0.9102
1 LDOT 兑换 EUR
1.0767
1 LDOT 兑换 USD
$1.11
1 LDOT 兑换 MYR
RM4.995
1 LDOT 兑换 TRY
39.3273
1 LDOT 兑换 JPY
¥173.4597
1 LDOT 兑换 RUB
113.7306
1 LDOT 兑换 INR
96.1038
1 LDOT 兑换 IDR
Rp18,196.7184
1 LDOT 兑换 PHP
64.9905
1 LDOT 兑换 EGP
￡E.55.7442
1 LDOT 兑换 BRL
R$6.771
1 LDOT 兑换 CAD
C$1.5984
1 LDOT 兑换 BDT
134.865
1 LDOT 兑换 NGN
1,728.9693
1 LDOT 兑换 UAH
46.7421
1 LDOT 兑换 VES
Bs59.94
1 LDOT 兑换 PKR
Rs309.4458
1 LDOT 兑换 KZT
589.1658
1 LDOT 兑换 THB
฿38.3283
1 LDOT 兑换 TWD
NT$36.5079
1 LDOT 兑换 CHF
Fr1.0101
1 LDOT 兑换 HKD
HK$8.6358
1 LDOT 兑换 MAD
.د.م11.1444