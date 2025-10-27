Liquid Staked SOL（LSSOL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 195.18 $ 195.18 $ 195.18 24H最低价 $ 204.58 $ 204.58 $ 204.58 24H最高价 24H最低价 $ 195.18$ 195.18 $ 195.18 24H最高价 $ 204.58$ 204.58 $ 204.58 历史最高 $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 最低价 $ 176.2$ 176.2 $ 176.2 涨跌幅（1H） +0.62% 涨跌幅（1D） +4.09% 漲跌幅（7D） +7.45% 漲跌幅（7D） +7.45%

Liquid Staked SOL（LSSOL）当前实时价格为 $204.75。过去 24 小时内，LSSOL 的交易价格在 $ 195.18 至 $ 204.58 之间波动，市场活跃度显著。LSSOL 的历史最高价为 $ 384.79，历史最低价为 $ 176.2。

从短期表现来看，LSSOL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.62%，过去 24 小时内变动为 +4.09%，过去 7 天内累计变动为 +7.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Liquid Staked SOL（LSSOL）市场信息

市值 $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M 流通量 11.53K 11.53K 11.53K 总供应量 11,529.829236763 11,529.829236763 11,529.829236763

Liquid Staked SOL 的当前市值为 $ 2.36M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LSSOL 的流通量为 11.53K，总供应量是 11529.829236763，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.36M。