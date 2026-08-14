Liquid Staked NIBI 今日价格

Liquid Staked NIBI (STNIBI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 STNIBI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 STNIBI。

Liquid Staked NIBI 目前市值在 $ 41,424 排名第 #-，流通供应量为 51.55M STNIBI。过去 24 小时内，STNIBI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01637183，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，STNIBI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.02%。过去一天，总交易量达到 $ 1.09。

Liquid Staked NIBI（STNIBI）市场信息

市值 $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K 成交量（24H） $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 完全稀释市值 $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K 流通量 51.55M 51.55M 51.55M 总供应量 51,546,098.396517 51,546,098.396517 51,546,098.396517

Liquid Staked NIBI 的当前市值为 $ 41.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.09。STNIBI 的流通量为 51.55M，总供应量是 51546098.396517，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 41.42K。