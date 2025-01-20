Liquid staked FUSE 价格 (SFUSE)
今天 Liquid staked FUSE (SFUSE) 的实时价格为 0.03963264 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SFUSE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Liquid staked FUSE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.59K USD
- Liquid staked FUSE 当天价格变化为 +0.41%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Liquid staked FUSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00016358。
在过去30天内，Liquid staked FUSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0053892622。
在过去60天内，Liquid staked FUSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0046249467。
在过去90天内，Liquid staked FUSE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00147366027664504。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016358
|+0.41%
|30天
|$ -0.0053892622
|-13.59%
|60天
|$ -0.0046249467
|-11.66%
|90天
|$ -0.00147366027664504
|-3.58%
Liquid staked FUSE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.16%
+0.41%
+0.20%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
sFUSE is a liquid staking token (LST) on Voltage Finance DEX programmatically minted by the protocol providing access to liquidity while the user stakes.
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|1 SFUSE 兑换 AUD
A$0.0638085504
|1 SFUSE 兑换 GBP
￡0.0324987648
|1 SFUSE 兑换 EUR
€0.0384436608
|1 SFUSE 兑换 USD
$0.03963264
|1 SFUSE 兑换 MYR
RM0.17834688
|1 SFUSE 兑换 TRY
₺1.4041844352
|1 SFUSE 兑换 JPY
¥6.1933926528
|1 SFUSE 兑换 RUB
₽4.0607602944
|1 SFUSE 兑换 INR
₹3.4313939712
|1 SFUSE 兑换 IDR
Rp649.7153058816
|1 SFUSE 兑换 PHP
₱2.320491072
|1 SFUSE 兑换 EGP
￡E.1.9903511808
|1 SFUSE 兑换 BRL
R$0.241759104
|1 SFUSE 兑换 CAD
C$0.0570710016
|1 SFUSE 兑换 BDT
৳4.81536576
|1 SFUSE 兑换 NGN
₦61.7329890432
|1 SFUSE 兑换 UAH
₴1.6689304704
|1 SFUSE 兑换 VES
Bs2.14016256
|1 SFUSE 兑换 PKR
Rs11.0487873792
|1 SFUSE 兑换 KZT
₸21.0362126592
|1 SFUSE 兑换 THB
฿1.3685150592
|1 SFUSE 兑换 TWD
NT$1.3035175296
|1 SFUSE 兑换 CHF
Fr0.0360657024
|1 SFUSE 兑换 HKD
HK$0.3083419392
|1 SFUSE 兑换 MAD
.د.م0.3979117056