Liquid RON 价格 (LRON)
今天 Liquid RON (LRON) 的实时价格为 0.554301 USD。目前其市值为 $ 2.88M USD。LRON 兑换 USD 的价格为实时更新。
Liquid RON 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Liquid RON 当天价格变化为 +2.11%
- 其循环供应量为 5.19M USD
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今天内，Liquid RON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01142841。
在过去30天内，Liquid RON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Liquid RON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Liquid RON 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01142841
|+2.11%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Liquid RON 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.73%
+2.11%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.
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|1 LRON 兑换 VND
₫14,212.831941
|1 LRON 兑换 AUD
A$0.88133859
|1 LRON 兑换 GBP
￡0.42126876
|1 LRON 兑换 EUR
€0.48778488
|1 LRON 兑换 USD
$0.554301
|1 LRON 兑换 MYR
RM2.45001042
|1 LRON 兑换 TRY
₺21.09669606
|1 LRON 兑换 JPY
¥79.54773651
|1 LRON 兑换 RUB
₽46.10675718
|1 LRON 兑换 INR
₹47.64771396
|1 LRON 兑换 IDR
Rp9,238.34630466
|1 LRON 兑换 KRW
₩787.35685545
|1 LRON 兑换 PHP
₱31.69493118
|1 LRON 兑换 EGP
￡E.28.42455528
|1 LRON 兑换 BRL
R$3.24820386
|1 LRON 兑换 CAD
C$0.76493538
|1 LRON 兑换 BDT
৳67.20899625
|1 LRON 兑换 NGN
₦881.23881582
|1 LRON 兑换 UAH
₴22.89817431
|1 LRON 兑换 VES
Bs39.355371
|1 LRON 兑换 PKR
Rs155.08787679
|1 LRON 兑换 KZT
₸285.86411172
|1 LRON 兑换 THB
฿18.55245447
|1 LRON 兑换 TWD
NT$17.94272337
|1 LRON 兑换 AED
د.إ2.03428467
|1 LRON 兑换 CHF
Fr0.44898381
|1 LRON 兑换 HKD
HK$4.29583275
|1 LRON 兑换 MAD
.د.م5.14391328
|1 LRON 兑换 MXN
$11.2523103