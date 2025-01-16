Liquid Protocol 价格 (LP)
今天 Liquid Protocol (LP) 的实时价格为 0.050024 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LP 兑换 USD 的价格为实时更新。
Liquid Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.13 USD
- Liquid Protocol 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Liquid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Liquid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0148489040。
在过去60天内，Liquid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0080547244。
在过去90天内，Liquid Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0148489040
|-29.68%
|60天
|$ -0.0080547244
|-16.10%
|90天
|$ 0
|--
Liquid Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-3.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$Liquid Protocol (LP) is an innovative platform allowing users to deploy contracts on a free, remix-like site and borrow liquidity from its treasury, generating passive income that is distributed to token holders. With pre-coded, upcoming updates, LP offers a cost-effective liquidity funding alternative without locking funds. It solely earns from project’s trading volume, imposing no taxes on launched projects.
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|1 LP 兑换 AUD
A$0.08053864
|1 LP 兑换 GBP
￡0.04051944
|1 LP 兑换 EUR
€0.04852328
|1 LP 兑换 USD
$0.050024
|1 LP 兑换 MYR
RM0.225108
|1 LP 兑换 TRY
₺1.7733508
|1 LP 兑换 JPY
¥7.80974688
|1 LP 兑换 RUB
₽5.12645952
|1 LP 兑换 INR
₹4.33107792
|1 LP 兑换 IDR
Rp820.06544256
|1 LP 兑换 PHP
₱2.92940544
|1 LP 兑换 EGP
￡E.2.51920864
|1 LP 兑换 BRL
R$0.30064424
|1 LP 兑换 CAD
C$0.07153432
|1 LP 兑换 BDT
৳6.08191792
|1 LP 兑换 NGN
₦77.7973248
|1 LP 兑换 UAH
₴2.11001232
|1 LP 兑换 VES
Bs2.701296
|1 LP 兑换 PKR
Rs13.95719624
|1 LP 兑换 KZT
₸26.537732
|1 LP 兑换 THB
฿1.73133064
|1 LP 兑换 TWD
NT$1.64679008
|1 LP 兑换 CHF
Fr0.04552184
|1 LP 兑换 HKD
HK$0.38918672
|1 LP 兑换 MAD
.د.م0.5027412