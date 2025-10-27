Liquid HYPE Yield（LIQUIDHYPE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 43.65 24H最低价 $ 48.55 24H最高价 历史最高 $ 58.94 最低价 $ 28.4 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +7.62% 漲跌幅（7D） +27.05%

Liquid HYPE Yield（LIQUIDHYPE）当前实时价格为 $47.7。过去 24 小时内，LIQUIDHYPE 的交易价格在 $ 43.65 至 $ 48.55 之间波动，市场活跃度显著。LIQUIDHYPE 的历史最高价为 $ 58.94，历史最低价为 $ 28.4。

从短期表现来看，LIQUIDHYPE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +7.62%，过去 7 天内累计变动为 +27.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Liquid HYPE Yield（LIQUIDHYPE）市场信息

市值 $ 48.81M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 48.81M 流通量 1.02M 总供应量 1,023,165.517927596

Liquid HYPE Yield 的当前市值为 $ 48.81M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIQUIDHYPE 的流通量为 1.02M，总供应量是 1023165.517927596，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.81M。