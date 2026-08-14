Liquid Euro 今日价格

Liquid Euro (WEEUR) 今日实时价格为 $ 1.17，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 WEEUR 兑 USD 的汇率为 $ 1.17 每 WEEUR。

Liquid Euro 目前市值在 $ 5,293,804 排名第 #-，流通供应量为 4.52M WEEUR。过去 24 小时内，WEEUR 的交易价格在 $ 1.17（低点）和 $ 1.17（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.17，而历史最低价为 $ 1.16。

短期表现方面，WEEUR 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +0.26%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Liquid Euro（WEEUR）市场信息

市值 $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M 流通量 4.52M 4.52M 4.52M 总供应量 4,523,645.506261189 4,523,645.506261189 4,523,645.506261189

Liquid Euro 的当前市值为 $ 5.29M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。WEEUR 的流通量为 4.52M，总供应量是 4523645.506261189，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.29M。