Liquid AI（LIQAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00020211 $ 0.00020211 $ 0.00020211 24H最低价 $ 0.00021116 $ 0.00021116 $ 0.00021116 24H最高价 24H最低价 $ 0.00020211$ 0.00020211 $ 0.00020211 24H最高价 $ 0.00021116$ 0.00021116 $ 0.00021116 历史最高 $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 最低价 $ 0.00015401$ 0.00015401 $ 0.00015401 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） +4.21% 漲跌幅（7D） +6.65% 漲跌幅（7D） +6.65%

Liquid AI（LIQAI）当前实时价格为 $0.00021122。过去 24 小时内，LIQAI 的交易价格在 $ 0.00020211 至 $ 0.00021116 之间波动，市场活跃度显著。LIQAI 的历史最高价为 $ 0.04366742，历史最低价为 $ 0.00015401。

从短期表现来看，LIQAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +4.21%，过去 7 天内累计变动为 +6.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Liquid AI（LIQAI）市场信息

市值 $ 17.77K$ 17.77K $ 17.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.12K$ 21.12K $ 21.12K 流通量 84.12M 84.12M 84.12M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Liquid AI 的当前市值为 $ 17.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIQAI 的流通量为 84.12M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.12K。