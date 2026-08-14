Liora Nuclear Beam 今日价格

Liora Nuclear Beam ($BEAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.97%。当前 $BEAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $BEAM。

Liora Nuclear Beam 目前市值在 $ 28,623 排名第 #-，流通供应量为 999.90M $BEAM。过去 24 小时内，$BEAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00872357，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$BEAM 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +0.12%。过去一天，总交易量达到 --。

Liora Nuclear Beam（$BEAM）市场信息

市值 $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,898,762.702692 999,898,762.702692 999,898,762.702692

Liora Nuclear Beam 的当前市值为 $ 28.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$BEAM 的流通量为 999.90M，总供应量是 999898762.702692，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.62K。