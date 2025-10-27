Linos AI（LNS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00004341 $ 0.00004341 $ 0.00004341 24H最低价 $ 0.00005938 $ 0.00005938 $ 0.00005938 24H最高价 24H最低价 $ 0.00004341$ 0.00004341 $ 0.00004341 24H最高价 $ 0.00005938$ 0.00005938 $ 0.00005938 历史最高 $ 0.00055908$ 0.00055908 $ 0.00055908 最低价 $ 0.00004291$ 0.00004291 $ 0.00004291 涨跌幅（1H） +0.46% 涨跌幅（1D） +28.13% 漲跌幅（7D） +18.69% 漲跌幅（7D） +18.69%

Linos AI（LNS）当前实时价格为 $0.00005605。过去 24 小时内，LNS 的交易价格在 $ 0.00004341 至 $ 0.00005938 之间波动，市场活跃度显著。LNS 的历史最高价为 $ 0.00055908，历史最低价为 $ 0.00004291。

从短期表现来看，LNS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.46%，过去 24 小时内变动为 +28.13%，过去 7 天内累计变动为 +18.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Linos AI（LNS）市场信息

市值 $ 52.39K$ 52.39K $ 52.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.39K$ 52.39K $ 52.39K 流通量 934.65M 934.65M 934.65M 总供应量 934,653,578.088974 934,653,578.088974 934,653,578.088974

Linos AI 的当前市值为 $ 52.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LNS 的流通量为 934.65M，总供应量是 934653578.088974，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.39K。