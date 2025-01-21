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LINK yVault 价格 (YVLINK)

USD

LINK yVault (YVLINK) 实时价格图表

$24.66
$24.66$24.66
-7.60%(1D)

今天 LINK yVault (YVLINK) 的价格

今天 LINK yVault (YVLINK) 的实时价格为 24.66 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YVLINK 兑换 USD 的价格为实时更新。
LINK yVault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- LINK yVault 当天价格变化为 -7.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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LINK yVault (YVLINK) 价格表现 USD

今天内，LINK yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.03303350259847
在过去30天内，LINK yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.2562888940
在过去60天内，LINK yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +14.1244613460
在过去90天内，LINK yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +12.815260561267623

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -2.03303350259847-7.61%
30天$ +2.2562888940+9.15%
60天$ +14.1244613460+57.28%
90天$ +12.815260561267623+108.19%

LINK yVault (YVLINK) 价格分析

LINK yVault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 24.4
$ 24.4$ 24.4

$ 27.41
$ 27.41$ 27.41

$ 31.43
$ 31.43$ 31.43

+0.32%

-7.61%

+23.14%

LINK yVault (YVLINK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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什么是LINK yVault (YVLINK)

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LINK yVault (YVLINK) 资源

官网

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YVLINK 兑换为当地货币

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1 YVLINK 兑换 GBP
19.9746
1 YVLINK 兑换 EUR
23.6736
1 YVLINK 兑换 USD
$24.66
1 YVLINK 兑换 MYR
RM110.2302
1 YVLINK 兑换 TRY
878.1426
1 YVLINK 兑换 JPY
¥3,836.8494
1 YVLINK 兑换 RUB
2,490.4134
1 YVLINK 兑换 INR
2,133.09
1 YVLINK 兑换 IDR
Rp404,262.2304
1 YVLINK 兑换 PHP
1,440.8838
1 YVLINK 兑换 EGP
￡E.1,240.6446
1 YVLINK 兑换 BRL
R$148.6998
1 YVLINK 兑换 CAD
C$35.5104
1 YVLINK 兑换 BDT
3,006.7938
1 YVLINK 兑换 NGN
38,291.8014
1 YVLINK 兑换 UAH
1,041.3918
1 YVLINK 兑换 VES
Bs1,331.64
1 YVLINK 兑换 PKR
Rs6,876.6876
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1 YVLINK 兑换 TWD
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