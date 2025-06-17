LINEUP 价格 (MBS)
今天 LINEUP (MBS) 的实时价格为 0.00297579 USD。目前其市值为 $ 1.86M USD。MBS 兑换 USD 的价格为实时更新。
LINEUP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- LINEUP 当天价格变化为 -3.46%
- 其循环供应量为 625.44M USD
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今天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000106884424254157。
在过去30天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005870519。
在过去60天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016296815。
在过去90天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003431389497081348。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000106884424254157
|-3.46%
|30天
|$ -0.0005870519
|-19.72%
|60天
|$ +0.0016296815
|+54.76%
|90天
|$ -0.003431389497081348
|-53.55%
LINEUP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
-3.46%
+7.57%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MBS 兑换 VND
₫78.30791385
|1 MBS 兑换 AUD
A$0.0045232008
|1 MBS 兑换 GBP
￡0.0021723267
|1 MBS 兑换 EUR
€0.0025591794
|1 MBS 兑换 USD
$0.00297579
|1 MBS 兑换 MYR
RM0.0126173496
|1 MBS 兑换 TRY
₺0.1171866102
|1 MBS 兑换 JPY
¥0.4302694761
|1 MBS 兑换 RUB
₽0.233301936
|1 MBS 兑换 INR
₹0.2566618875
|1 MBS 兑换 IDR
Rp48.7834348176
|1 MBS 兑换 KRW
₩4.0597215075
|1 MBS 兑换 PHP
₱0.1688463246
|1 MBS 兑换 EGP
￡E.0.1491168369
|1 MBS 兑换 BRL
R$0.0163370871
|1 MBS 兑换 CAD
C$0.0040173165
|1 MBS 兑换 BDT
৳0.3637605696
|1 MBS 兑换 NGN
₦4.5993512661
|1 MBS 兑换 UAH
₴0.1235845587
|1 MBS 兑换 VES
Bs0.30353058
|1 MBS 兑换 PKR
Rs0.842743728
|1 MBS 兑换 KZT
₸1.5252411645
|1 MBS 兑换 THB
฿0.0967429329
|1 MBS 兑换 TWD
NT$0.0877262892
|1 MBS 兑换 AED
د.إ0.0109211493
|1 MBS 兑换 CHF
Fr0.0024103899
|1 MBS 兑换 HKD
HK$0.0233301936
|1 MBS 兑换 MAD
.د.م0.027079689
|1 MBS 兑换 MXN
$0.0563317047