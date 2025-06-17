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LINEUP 价格 (MBS)

USD

LINEUP (MBS) 实时价格图表

$0.00297579
$0.00297579$0.00297579
-3.40%(1D)

今天 LINEUP (MBS) 的价格

今天 LINEUP (MBS) 的实时价格为 0.00297579 USD。目前其市值为 $ 1.86M USD。MBS 兑换 USD 的价格为实时更新。
LINEUP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- LINEUP 当天价格变化为 -3.46%
- 其循环供应量为 625.44M USD

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LINEUP (MBS) 价格表现 USD

今天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000106884424254157
在过去30天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005870519
在过去60天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016296815
在过去90天内，LINEUP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003431389497081348

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000106884424254157-3.46%
30天$ -0.0005870519-19.72%
60天$ +0.0016296815+54.76%
90天$ -0.003431389497081348-53.55%

LINEUP (MBS) 价格分析

LINEUP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00288114
$ 0.00288114$ 0.00288114

$ 0.00311044
$ 0.00311044$ 0.00311044

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

-0.06%

-3.46%

+7.57%

LINEUP (MBS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

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625.44M
625.44M 625.44M

什么是LINEUP (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn. LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master. Play in Three Modes: 1. Player vs Environment: Training mode played against the computer 2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users 3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

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LINEUP (MBS) 资源

白皮书
官网

LINEUP（MBS）代币经济

了解 LINEUP（MBS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MBS 代币的完整经济学

大家还在问：关于 LINEUP (MBS) 的其他问题

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MBS 兑换为当地货币

1 MBS 兑换 VND
78.30791385
1 MBS 兑换 AUD
A$0.0045232008
1 MBS 兑换 GBP
0.0021723267
1 MBS 兑换 EUR
0.0025591794
1 MBS 兑换 USD
$0.00297579
1 MBS 兑换 MYR
RM0.0126173496
1 MBS 兑换 TRY
0.1171866102
1 MBS 兑换 JPY
¥0.4302694761
1 MBS 兑换 RUB
0.233301936
1 MBS 兑换 INR
0.2566618875
1 MBS 兑换 IDR
Rp48.7834348176
1 MBS 兑换 KRW
4.0597215075
1 MBS 兑换 PHP
0.1688463246
1 MBS 兑换 EGP
￡E.0.1491168369
1 MBS 兑换 BRL
R$0.0163370871
1 MBS 兑换 CAD
C$0.0040173165
1 MBS 兑换 BDT
0.3637605696
1 MBS 兑换 NGN
4.5993512661
1 MBS 兑换 UAH
0.1235845587
1 MBS 兑换 VES
Bs0.30353058
1 MBS 兑换 PKR
Rs0.842743728
1 MBS 兑换 KZT
1.5252411645
1 MBS 兑换 THB
฿0.0967429329
1 MBS 兑换 TWD
NT$0.0877262892
1 MBS 兑换 AED
د.إ0.0109211493
1 MBS 兑换 CHF
Fr0.0024103899
1 MBS 兑换 HKD
HK$0.0233301936
1 MBS 兑换 MAD
.د.م0.027079689
1 MBS 兑换 MXN
$0.0563317047