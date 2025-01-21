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LiNEAR Protocol LNR 价格 (LNR)

USD

LiNEAR Protocol LNR (LNR) 实时价格图表

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-7.80%(1D)

今天 LiNEAR Protocol LNR (LNR) 的价格

今天 LiNEAR Protocol LNR (LNR) 的实时价格为 0.00387336 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LNR 兑换 USD 的价格为实时更新。
LiNEAR Protocol LNR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.42K USD
- LiNEAR Protocol LNR 当天价格变化为 -7.78%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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LiNEAR Protocol LNR (LNR) 价格表现 USD

今天内，LiNEAR Protocol LNR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000327113308664722
在过去30天内，LiNEAR Protocol LNR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014986583
在过去60天内，LiNEAR Protocol LNR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003245682
在过去90天内，LiNEAR Protocol LNR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0017657884321068158

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000327113308664722-7.78%
30天$ -0.0014986583-38.69%
60天$ +0.0003245682+8.38%
90天$ +0.0017657884321068158+83.78%

LiNEAR Protocol LNR (LNR) 价格分析

LiNEAR Protocol LNR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00387143
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$ 0.00441641
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$ 0.116372
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-0.45%

-7.78%

+8.27%

LiNEAR Protocol LNR (LNR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 11.42K
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什么是LiNEAR Protocol LNR (LNR)

LiNEAR Protocol is an omnichain liquidity staking/restaking platform and the largest DeFi protocol on NEAR.

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LiNEAR Protocol LNR (LNR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 LiNEAR Protocol LNR (LNR) 的其他问题

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LNR 兑换为当地货币

1 LNR 兑换 AUD
A$0.006197376
1 LNR 兑换 GBP
0.0031374216
1 LNR 兑换 EUR
0.0037184256
1 LNR 兑换 USD
$0.00387336
1 LNR 兑换 MYR
RM0.0173139192
1 LNR 兑换 TRY
0.1379303496
1 LNR 兑换 JPY
¥0.6026560824
1 LNR 兑换 RUB
0.3911706264
1 LNR 兑换 INR
0.33504564
1 LNR 兑换 IDR
Rp63.4976947584
1 LNR 兑换 PHP
0.2263204248
1 LNR 兑换 EGP
￡E.0.1948687416
1 LNR 兑换 BRL
R$0.0233563608
1 LNR 兑换 CAD
C$0.0055776384
1 LNR 兑换 BDT
0.4722787848
1 LNR 兑换 NGN
6.0145146744
1 LNR 兑换 UAH
0.1635719928
1 LNR 兑换 VES
Bs0.20916144
1 LNR 兑换 PKR
Rs1.0801251696
1 LNR 兑换 KZT
2.05481748
1 LNR 兑换 THB
฿0.1318491744
1 LNR 兑换 TWD
NT$0.1268138064
1 LNR 兑换 CHF
Fr0.003486024
1 LNR 兑换 HKD
HK$0.0301347408
1 LNR 兑换 MAD
.د.م0.0388110672