LineaBank 价格 (LAB)
今天 LineaBank (LAB) 的实时价格为 0.04055097 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LAB 兑换 USD 的价格为实时更新。
LineaBank 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 250.64K USD
- LineaBank 当天价格变化为 -10.90%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，LineaBank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00496474545082274。
在过去30天内，LineaBank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0121570429。
在过去60天内，LineaBank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0071859846。
在过去90天内，LineaBank 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007406595303519345。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00496474545082274
|-10.90%
|30天
|$ -0.0121570429
|-29.97%
|60天
|$ -0.0071859846
|-17.72%
|90天
|$ +0.007406595303519345
|+22.35%
LineaBank 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.29%
-10.90%
-8.71%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
LineaBank is a simple yet outstanding lending protocol, built on the Linea, ConsenSys' zkEVM, is a blockchain protocol based on Ethereum virtual machine technology that provides privacy protection and scalability. LineaBank’s non-custodial lending platform gives users full control over their funds and offers competitive interest rates through a decentralized market that eliminates intermediaries.
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|1 LAB 兑换 AUD
A$0.064881552
|1 LAB 兑换 GBP
￡0.0328462857
|1 LAB 兑换 EUR
€0.0389289312
|1 LAB 兑换 USD
$0.04055097
|1 LAB 兑换 MYR
RM0.1812628359
|1 LAB 兑换 TRY
₺1.4440200417
|1 LAB 兑换 JPY
¥6.3093254223
|1 LAB 兑换 RUB
₽4.0952424603
|1 LAB 兑换 INR
₹3.507658905
|1 LAB 兑换 IDR
Rp664.7698936368
|1 LAB 兑换 PHP
₱2.3693931771
|1 LAB 兑换 EGP
￡E.2.0401193007
|1 LAB 兑换 BRL
R$0.2445223491
|1 LAB 兑换 CAD
C$0.0583933968
|1 LAB 兑换 BDT
৳4.9443797721
|1 LAB 兑换 NGN
₦62.9671407063
|1 LAB 兑换 UAH
₴1.7124674631
|1 LAB 兑换 VES
Bs2.18975238
|1 LAB 兑换 PKR
Rs11.3080434942
|1 LAB 兑换 KZT
₸21.512289585
|1 LAB 兑换 THB
฿1.3803550188
|1 LAB 兑换 TWD
NT$1.3276387578
|1 LAB 兑换 CHF
Fr0.036495873
|1 LAB 兑换 HKD
HK$0.3154865466
|1 LAB 兑换 MAD
.د.م0.4063207194