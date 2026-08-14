Linde xStock 今日价格

Linde xStock (LINX) 今日实时价格为 $ 480.9，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 LINX 兑 USD 的汇率为 $ 480.9 每 LINX。

Linde xStock 目前市值在 $ 256,188 排名第 #-，流通供应量为 532.72 LINX。过去 24 小时内，LINX 的交易价格在 $ 474.48（低点）和 $ 482.98（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 555.96，而历史最低价为 $ 385.09。

短期表现方面，LINX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.79%。过去一天，总交易量达到 $ 1.68K。

Linde xStock（LINX）市场信息

市值 $ 256.19K$ 256.19K $ 256.19K 成交量（24H） $ 1.68K$ 1.68K $ 1.68K 完全稀释市值 $ 114.90M$ 114.90M $ 114.90M 流通量 532.72 532.72 532.72 总供应量 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

Linde xStock 的当前市值为 $ 256.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.68K。LINX 的流通量为 532.72，总供应量是 238916.6136339264，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.90M。