LilyBux 今日价格

LilyBux (LILYBUX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.37%。当前 LILYBUX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LILYBUX。

LilyBux 目前市值在 $ 52,048 排名第 #-，流通供应量为 999.99M LILYBUX。过去 24 小时内，LILYBUX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LILYBUX 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +8.02%。过去一天，总交易量达到 --。

LilyBux（LILYBUX）市场信息

市值 $ 52.05K$ 52.05K $ 52.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.05K$ 52.05K $ 52.05K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,986,317.11513 999,986,317.11513 999,986,317.11513

LilyBux 的当前市值为 $ 52.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LILYBUX 的流通量为 999.99M，总供应量是 999986317.11513，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.05K。