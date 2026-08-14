Liluni 今日价格

Liluni (LILUNI) 今日实时价格为 $ 0.00106404，过去 24 小时内变化了 13.82%。当前 LILUNI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00106404 每 LILUNI。

Liluni 目前市值在 $ 1,040,936 排名第 #-，流通供应量为 1.00B LILUNI。过去 24 小时内，LILUNI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.0012589（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00506463，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LILUNI 在过去一小时内波动了 +12.74%，过去7 天内波动了 -45.55%。过去一天，总交易量达到 $ 398.39K。

Liluni（LILUNI）市场信息

市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 成交量（24H） $ 398.39K$ 398.39K $ 398.39K 完全稀释市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Liluni 的当前市值为 $ 1.04M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 398.39K。LILUNI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.04M。