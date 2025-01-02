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Lifty 价格 (LQT)

USD

Lifty (LQT) 实时价格图表

$0.00389797
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今天 Lifty (LQT) 的价格

今天 Lifty (LQT) 的实时价格为 0.00389797 USD。目前其市值为 $ 157.12K USD。LQT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lifty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.43 USD
- Lifty 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 40.31M USD

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Lifty (LQT) 价格表现 USD

今天内，Lifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Lifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001881249
在过去60天内，Lifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006659136
在过去90天内，Lifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000501150610018805

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0001881249+4.83%
60天$ +0.0006659136+17.08%
90天$ +0.000501150610018805+14.75%

Lifty (LQT) 价格分析

Lifty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0
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$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

--

--

-1.96%

Lifty (LQT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 157.12K
$ 157.12K$ 157.12K

$ 23.43
$ 23.43$ 23.43

40.31M
40.31M 40.31M

什么是Lifty (LQT)

Lifty platform is delighted to present the LQT token — the native Liquidifty platform token that will act as a utility carrier within the system, allowing users and holders to gain access to a broad range of exciting and interesting features.

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Lifty (LQT) 资源

官网

大家还在问：关于 Lifty (LQT) 的其他问题

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LQT 兑换为当地货币

1 LQT 兑换 AUD
A$0.006236752
1 LQT 兑换 GBP
0.003118376
1 LQT 兑换 EUR
0.0037810309
1 LQT 兑换 USD
$0.00389797
1 LQT 兑换 MYR
RM0.0174239259
1 LQT 兑换 TRY
0.1375593613
1 LQT 兑换 JPY
¥0.6113186351
1 LQT 兑换 RUB
0.434623655
1 LQT 兑换 INR
0.3342509275
1 LQT 兑换 IDR
Rp62.8704750691
1 LQT 兑换 PHP
0.2260043006
1 LQT 兑换 EGP
￡E.0.1978999369
1 LQT 兑换 BRL
R$0.024167414
1 LQT 兑换 CAD
C$0.0056130768
1 LQT 兑换 BDT
0.465807415
1 LQT 兑换 NGN
6.0246634523
1 LQT 兑换 UAH
0.1641435167
1 LQT 兑换 VES
Bs0.19879647
1 LQT 兑换 PKR
Rs1.086364239
1 LQT 兑换 KZT
2.0461613921
1 LQT 兑换 THB
฿0.1336224116
1 LQT 兑换 TWD
NT$0.1281652536
1 LQT 兑换 CHF
Fr0.003508173
1 LQT 兑换 HKD
HK$0.0302872269
1 LQT 兑换 MAD
.د.م0.0394084767