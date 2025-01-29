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Lifinity 价格 (LFNTY)

USD

Lifinity (LFNTY) 实时价格图表

$1.94
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+2.50%(1D)

今天 Lifinity (LFNTY) 的价格

今天 Lifinity (LFNTY) 的实时价格为 1.94 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。LFNTY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Lifinity 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 82.23K USD
- Lifinity 当天价格变化为 +2.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Lifinity (LFNTY) 价格表现 USD

今天内，Lifinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0484596
在过去30天内，Lifinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8591813800
在过去60天内，Lifinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.6733142140
在过去90天内，Lifinity 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0678946880505953

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0484596+2.57%
30天$ +0.8591813800+44.29%
60天$ +1.6733142140+86.25%
90天$ +1.0678946880505953+122.45%

Lifinity (LFNTY) 价格分析

Lifinity 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.88
$ 1.88$ 1.88

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 25.03
$ 25.03$ 25.03

-0.21%

+2.57%

+18.02%

Lifinity (LFNTY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 82.23K
$ 82.23K$ 82.23K

0.00
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什么是Lifinity (LFNTY)

The first proactive market maker on Solana, designed to improve capital efficiency and reduce impermanent loss

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Lifinity (LFNTY) 资源

官网

大家还在问：关于 Lifinity (LFNTY) 的其他问题

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LFNTY 兑换为当地货币

1 LFNTY 兑换 AUD
A$3.0846
1 LFNTY 兑换 GBP
1.552
1 LFNTY 兑换 EUR
1.843
1 LFNTY 兑换 USD
$1.94
1 LFNTY 兑换 MYR
RM8.5166
1 LFNTY 兑换 TRY
69.3356
1 LFNTY 兑换 JPY
¥301.7476
1 LFNTY 兑换 RUB
190.8378
1 LFNTY 兑换 INR
167.9264
1 LFNTY 兑换 IDR
Rp31,290.3182
1 LFNTY 兑换 PHP
113.393
1 LFNTY 兑换 EGP
￡E.97.4074
1 LFNTY 兑换 BRL
R$11.3684
1 LFNTY 兑换 CAD
C$2.7742
1 LFNTY 兑换 BDT
235.8846
1 LFNTY 兑换 NGN
3,007.7372
1 LFNTY 兑换 UAH
81.6546
1 LFNTY 兑换 VES
Bs108.64
1 LFNTY 兑换 PKR
Rs540.8332
1 LFNTY 兑换 KZT
1,003.0964
1 LFNTY 兑换 THB
฿65.7078
1 LFNTY 兑换 TWD
NT$63.729
1 LFNTY 兑换 CHF
Fr1.746
1 LFNTY 兑换 HKD
HK$15.0932
1 LFNTY 兑换 MAD
.د.م19.3806