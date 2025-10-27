LIFI（LIFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00861316 24H最高价 $ 0.00864007 历史最高 $ 0.03303058 最低价 $ 0.00860711 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.12% 漲跌幅（7D） -7.80%

LIFI（LIFI）当前实时价格为 $0.00864007。过去 24 小时内，LIFI 的交易价格在 $ 0.00861316 至 $ 0.00864007 之间波动，市场活跃度显著。LIFI 的历史最高价为 $ 0.03303058，历史最低价为 $ 0.00860711。

从短期表现来看，LIFI 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.12%，过去 7 天内累计变动为 -7.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

LIFI（LIFI）市场信息

市值 $ 64.80K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 64.80K 流通量 7.50M 总供应量 7,500,000.0

LIFI 的当前市值为 $ 64.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIFI 的流通量为 7.50M，总供应量是 7500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 64.80K。