Life Crypto 今日价格

Life Crypto (LIFE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.90%。当前 LIFE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 LIFE。

Life Crypto 目前市值在 $ 68,307 排名第 #-，流通供应量为 2.75B LIFE。过去 24 小时内，LIFE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02097488，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LIFE 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +36.31%。过去一天，总交易量达到 --。

Life Crypto（LIFE）市场信息

市值 $ 68.31K$ 68.31K $ 68.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 71.74K$ 71.74K $ 71.74K 流通量 2.75B 2.75B 2.75B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Life Crypto 的当前市值为 $ 68.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIFE 的流通量为 2.75B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 71.74K。