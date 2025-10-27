Libra Incentix（LIXX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0001313 $ 0.0001313 $ 0.0001313 24H最低价 $ 0.00019312 $ 0.00019312 $ 0.00019312 24H最高价 24H最低价 $ 0.0001313$ 0.0001313 $ 0.0001313 24H最高价 $ 0.00019312$ 0.00019312 $ 0.00019312 历史最高 $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 最低价 $ 0.0000163$ 0.0000163 $ 0.0000163 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） +15.95% 漲跌幅（7D） +4.24% 漲跌幅（7D） +4.24%

Libra Incentix（LIXX）当前实时价格为 $0.000178。过去 24 小时内，LIXX 的交易价格在 $ 0.0001313 至 $ 0.00019312 之间波动，市场活跃度显著。LIXX 的历史最高价为 $ 0.00473475，历史最低价为 $ 0.0000163。

从短期表现来看，LIXX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 +15.95%，过去 7 天内累计变动为 +4.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Libra Incentix（LIXX）市场信息

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M 流通量 6.70B 6.70B 6.70B 总供应量 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Libra Incentix 的当前市值为 $ 1.20M, 它过去 24 小时的交易量为 --。LIXX 的流通量为 6.70B，总供应量是 15000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.69M。