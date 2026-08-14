Libertum 今日价格

Libertum (LBM) 今日实时价格为 $ 0.0010132，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 LBM 兑 USD 的汇率为 $ 0.0010132 每 LBM。

Libertum 目前市值在 $ 58,695 排名第 #-，流通供应量为 57.93M LBM。过去 24 小时内，LBM 的交易价格在 $ 0.00100529（低点）和 $ 0.00103969（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.160025，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，LBM 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -22.14%。过去一天，总交易量达到 $ 96.79。

Libertum（LBM）市场信息

市值 $ 58.70K$ 58.70K $ 58.70K 成交量（24H） $ 96.79$ 96.79 $ 96.79 完全稀释市值 $ 202.64K$ 202.64K $ 202.64K 流通量 57.93M 57.93M 57.93M 总供应量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Libertum 的当前市值为 $ 58.70K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 96.79。LBM 的流通量为 57.93M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 202.64K。