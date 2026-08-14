Liberland LLD 今日价格

Liberland LLD (LLD) 今日实时价格为 $ 0.26346，过去 24 小时内变化了 5.55%。当前 LLD 兑 USD 的汇率为 $ 0.26346 每 LLD。

Liberland LLD 目前市值在 $ 680,444 排名第 #-，流通供应量为 2.58M LLD。过去 24 小时内，LLD 的交易价格在 $ 0.250145（低点）和 $ 0.264247（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 26.82，而历史最低价为 $ 0.230688。

短期表现方面，LLD 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +5.37%。过去一天，总交易量达到 $ 168.50。

Liberland LLD（LLD）市场信息

市值 $ 680.44K$ 680.44K $ 680.44K 成交量（24H） $ 168.50$ 168.50 $ 168.50 完全稀释市值 $ 967.62K$ 967.62K $ 967.62K 流通量 2.58M 2.58M 2.58M 总供应量 3,672,700.0 3,672,700.0 3,672,700.0

Liberland LLD 的当前市值为 $ 680.44K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 168.50。LLD 的流通量为 2.58M，总供应量是 3672700.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 967.62K。